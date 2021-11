Meteo a Roma e nel Lazio, per mercoledì 3 novembre attesi nubifragi e forti temporali

Sarà un mercoledì 3 novembre all'insegna del maltempo quello che i romani vivranno nelle prossime ore. Secondo gli esperti di 3bMeteo, infatti, a Roma è attesa una "giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, sono previsti 26mm di pioggia".

Durante la giornata di domani, inoltre, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2906m. "Come se non bastasse, ecco che dopo il passaggio della prima perturbazione ne sta per arrivare già un’altra. - spiega il metereologo Federico Brescia - Il maltempo questa volta però farà sul serio nella giornata di mercoledì 3 novembre. Le previsioni sul Lazio, in particolare tra le province di Latina e Frosinone, sono pessime. Forti piogge e rovesci anche a sfondo temporalesco potranno assumere carattere stazionario interessando per più tempo la stessa area, scaricando ingenti quantità di acqua e provocando disagi e allagamenti. Piogge più moderate andando verso il viterbese. Il tempo migliorerà soltanto da giovedì pomeriggio, in vista di un weekend molto variabile, con nubi passeggere e qualche piovasco, più probabile sui rilievi interni, alternato a schiarite. Riguardo il weekend però c’è anche molta incertezza da parte dei modelli. Vento forte da Sud fino a 50 km/h mercoledì 3. Temperature in calo nei valori minimi".

"Su Roma un’altra giornata di maltempo è attesa per la giornata di mercoledì 3. - aggiunge Brescia - Piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, interesseranno la capitale per tutto il giorno. Non si escludono possibili fenomeni stazionari, in particolare a Sud della città. Miglioramento atteso da giovedì pomeriggio in vista di un weekend variabile con nubi, ampie schiarite e qualche breve ed isolato episodio piovoso".