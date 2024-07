Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla

Stop all'estate per 24-48 ore e a Roma torna la pioggia. A tal proposito la protezione civile della Regione Lazio ha emesso un'allerta gialla per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio 2024 e per le successive 9-12 ore.

"Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati", si legge nella nota della protezione civile.

Secondo gli esperti di 3bMeteo a Roma domani sarà una giornata con "tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29 gradi".

Per mercoledì, in senso più generale, è attesa una "circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse con enti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali".