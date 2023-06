Il meteo a Roma per il ponte di fine giugno

Sarà un ponte di fine giugno all'insegna del bel tempo a Roma e nel Lazio, ma qualche goccia di pioggia potrebbe cadere in alcune parti della città. Un anticiclone delle Azzorre "in progressivo cedimento, a favore di umide correnti atlantiche che porteranno sul Lazio dapprima maggiore variabilità, specie nell'entroterra e lungo l'Appennino e successivamente, un peggioramento più organizzato con piogge e locali temporali che interesseranno buona parte della regione", spiega Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.

Domani a Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata. "Sulla città di Roma nel giorno di S.Pietro e Paolo saranno possibili delle brevi piogge nel corso del pomeriggio", spiega l'esperto. Venerdì 30 giugno sole in giornata con il meteo che pggiorerà entro sera, con rovesci e temporali a partire dal viterbese e settori costieri settentrionali, in estensione entro tarda sera su Roma e litorale Pontino.

Sabato 1 luglio ancora instabile tra la notte e primo mattino, con locali temporali più frequenti sul medio-basso Lazio. Domenica 2 luglio andrà meglio, seppur non mancherà della variabilità pomeridiano-serale lungo l'Appennino e sul basso Lazio.