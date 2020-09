Meteo a Roma: cieli ancora molto nuvolosi con possibili piogge e temporali

Allerta codice giallo a Roma e nel Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di lunedì 28 settembre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, sui settori meridionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; allerta gialla per criticità idraulica su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Le previoni di 3bMeteo

Cielo molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione pomeridiana. Queste le previsioni di 3Bmeteo per la giornata di lunedì 28 settembre. In particolare sono previste schiarite in serata con 17.8 mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2333m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo a Roma e nel Lazio lunedì 28 settembre 2020

Lunedì il tempo si mantiene piuttosto instabile su Toscana, Umbria e Lazio, sebbene in miglioramento rispetto alla domenica. Nubi irregolari si alterneranno ad alcuni spazi assolati, con piogge o rovesci tra metà mattino e tardo pomeriggio sui settori laziali e umbri, più circoscritti e rapidi sulla bassa Toscana.

Temperature in lieve ripresa, ma con clima comunque fresco durante il giorno, decisamente frizzante all'alba. Venti deboli o moderati a rotazione ciclonica, quindi meridionali sul Lazio, tendenti ai quadranti settentrionali su Umbria e Toscana. Mari ancora mossi o localmente molto mossi.