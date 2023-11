Maltempo a Roma, allerta per vento forte per le prossime 30 ore

Torna l'incubo del vento forte a Roma. L'agenzia regionale di protezione civile del Lazio ha infatti emesso un'allerta gialla dalle prime ore di domani, martedì 28 novembre 2023, e per le successive 24-30 ore.

Sul Lazio, secondo quanto si apprende, si prevedono "venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali su tutta la Regione, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e sui settori costieri. Forti mareggiate lungo le coste esposte". La paura, quindi, è per i crolli delle alberature e per le coste, come Ostia e Fregene.

Stando agli esperti di 3bMeteo, a Roma domani sono attesi "cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 8mm di pioggia".