Meteo a Roma: le previsioni per il weekend, torna il caldo estivo

Coda d'estate a Roma e nel Lazio in questo fine settembre e inizio ottobre. Come spiega l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Lorenzo Badellino, l’anticiclone nord africano si è espanso fin verso l’Europa centro-orientale ed è in fase di rinforzo anche sulle nostre regioni centrali, abbracciando il Lazio. I prossimi giorni risulteranno infatti stabili e in prevalenza soleggiati sulla nostra regione, con temperature in aumento destinate a portarsi su valori pressoché estivi.

Gli unici disturbi saranno rappresentati dalla formazione, di tanto in tanto, di qualche annuvolamento sparso e innocuo atteso tra giovedì e venerdì sulle zone interne e tra pontino e frusinate, senza alcuna conseguenza. Su città come Roma, Frosinone, Latina e Viterbo le temperature diurne oscilleranno intorno ai 27/28°C fino al week end, possibili punte di 30°C dall’inizio della prossima settimana.

Il clima si manterrà mite anche di notte, con i valori minimi che non scenderanno al di sotto dei 17/19°C lungo le coste, fino a 14/16°C sulle zone interne.