Meteo a Roma: dal caldo intenso ai temporali, pioggia e crollo termico in città

Dopo giorni di grande caldo, le condizioni meteo stanno per cambiare in maniera piuttosto radicale. L'alta pressione infatti lascerà spazio a un'intensa perturbazione nord atlantica in grado di portare un diffuso peggioramento delle condizioni meteo all'inizio della prossima settimana. Come spiega l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Alessio Onori, sono attesi temporali anche molto forti, possibili locali nubifragi con picchi di oltre 30/40 mm in grado di provocare allagamenti e intense raffiche di vento. Le temperature subiranno un deciso abbassamento anche di 10/15 gradi portandosi al di sotto della media stagionale per alcuni giorni. L'estate quindi subirà un duro colpo anche se tenterà di riprendersi nei primi giorni di settembre, tuttavia lunghe fasi caldi come quella appena vissuta non si dovrebbero più verificare.

Meteo a Roma

Per la città di Roma, ultima domenica di agosto in compagnia del sole seppur offuscato da velature sparse di passaggio, con clima ancora molto caldo e massime fino a 34 gradi. Drastico cambio da lunedì, con temporali alternati a pause asciutte e temperature in forte calo; massime non oltre 24/25 gradi martedì. Migliora nella seconda parte della settimana con temperature in aumento.