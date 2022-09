Meteo a Roma: allerta gialla per piogge e temporali

Ancora maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo le piogge di domenica e lunedì mattina ancora una allerta con il dipartimento della protezione civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse dal pomeriggio di oggi - lunedì 26 settembre - e per le successive 24-36 ore.

Come informano dal centro funzionale regionale si prevedono su Roma e nel Lazio "precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori meridionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali e centrali, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Meteo a Roma 27 settembre 2022

Allerta meteo che anche per domani prevede "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori orientali e meridionali". Per tale motivo il centro funzionale regionale ha effettuato "la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Bacino del Liri".

Le previsioni di 3Bmeteo

Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata rapido rasserenamento, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3287m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da est-nordest. Nessuna allerta meteo presente".

Domani invece - come prevedono ancora da 3Bmeteo, "cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 2994m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da ovest-sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da ovest-sudovest. Allerte meteo previste: vento".