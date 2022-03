Le previsioni meteo a Roma e nel Lazio per il weekend del 25, 26 e 27 marzo 2022

Sole fino a venerdì, poi nubi e qualche pioggia sparsa attesa per il week end. Sono le previsioni meteo per il prossimo fine settimana, di 3bMeteo: "Fino a venerdì anticiclone e sole pieno sul Lazio con marcate escursioni termiche diurne: se infatti all'alba le temperature minime potranno scendere anche sotto i 6-7°C se non sfiorare lo 0°C sulle valli appenniniche, durante il pomeriggio si raggiungeranno i 19-21°C", spiega l'esperto Edoardo Ferrara.

"Nel weekend si avvicina invece una depressione dal Nord Africa ma con effetti modesti sul Lazio. Nella giornata di sabato assisteremo ad un generale aumento della nuvolosità di tipo medio-alto ma senza precipitazioni significative - sottolinea Ferrara - "Domenica generale variabilità con qualche occasionale pioggia o breve rovescio possibile, im particolare sui settori meridionali della Regione e in serata. Il clima diurno si manterrà comunque generalmente mite. Un cambiamento del tempo più incisivo potrebbe intervenire a fine mese, quando l'affondo di una saccatura dal Nord Europa dovrebbe innescare piogge e temporali questa volta più diffusi e accompagnati da un calo termico. Evoluzione, questa, che necessita di conferme.

A Roma venerdì sarà soleggiato con massime fino a 21°C. "Sabato ancora sole prevalente ma con nubi irregolari di passaggio. Domenica variabile tra sole e nubi sparse; non escluso qualche fugace piovasco entro sera, ma di poco conto. Clima diurno comunque mite", sottolinea l'esperto.