Meteo a Roma: week end di caldo, poi arriva la pioggia

Cambia il meteo a Roma. Se per i prossimi due giorni il grande caldo continuerà, lunedì e martedì è attesa la pioggia. "Dalle prime ore della prossima settimana si assisterà inoltre alla formazione di un vortice sulle regioni centro-settentrionali, intorno a cui ruoterà un fronte responsabile di un deterioramento del tempo anche su parte del Centro-Sud", spiegano da 3bMeteo.

In particolare lunedì proseguiranno le condizioni di instabilità. L'influenza del vortice dovrebbe protrarsi fino a martedì. "Su Roma noteremo giornate stabili e soleggiate grazie all'anticiclone subtropicale. Venti a tratti anche sostenuti prima settentrionali poi occidentali. Temperature in graduale aumento, con massime entro 35-36°C; possibili punte sino a 36-37°C entro metà settimana", aggiungono gli esperti: "da martedì a Roma cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 24°C".