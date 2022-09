Maltempo a Roma, scatta l'allerta arancione per le prossime ore

Scatta l'allerta meteo a Roma e nel Lazio. La protezione civile ha emanato un emergenza con codice arancione per le prossime ore. A partire dalla mezzanotte odierna e per le successive 24 ore è prevista allerta meteo quindi sulla capitale e la provincia.

Saranno possibili forti piogge, forti temporali e venti in aumento sino a domani compreso. La protezione civile del Lazio ha anche inviato alle prefetture un documento che informa della "concreta possibilità" che il territorio "sia investito da fenomeni meteorologici avversi di particolare intensità".

"I modelli previsionali individuano la concreta possibilità che nel corso del fine settimana il territorio regionale sia investito da fenomeni meteorologici avversi di particolare intensità. - si legge in una circolare inviata dal responsabile della protezione civile, Carmelo Tulumello, alle prefetture di Roma, Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone - Nel rammentare che la formale comunicazione delle previsioni sopra indicate è rimessa ai bollettini di criticità idrogeologica ed idraulica e agli allertamenti del sistema di protezione civile, si invitano le amministrazioni in indirizzo a porre in essere tutte le misure preventive del caso".

A causa delle avverse condizioni meteo i concerti e il talk previsti per domenica per la rassegna Roma Unplugged Festival, hanno subito delle moficihe. È annullato il concerto di Trilok Gurtu e Arkè String previsto all'alba, mentre si sta lavorando per trasferire al chiuso e in altra data il concerto di Maria Pia De Vito - Dreamers e il talk con Ascanio Celestini e Italia Nostra.