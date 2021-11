Meteo a Roma: allerta codice giallo per possibili piogge e temporali

Maltempo a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani, giovedì 25 novembre 2021, e per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle aree costiere.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio; criticità idraulica su Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri.

Meteo a Roma 25 novembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 43mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2239m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia".

Nel settore climatico Roma e Hinterland

Sempre come si legge sul portale 3Bmeteo, giovedì 25 novembre sarà una "giornata caratterizzata da maltempo diffuso sulle regioni del medio Tirreno, complice l'interazione di masse d'aria di matrice artica con l'area depressionaria scavata sulla Penisola Iberica, che traslerà progressivamente verso l'Italia. Piogge e rovesci estesi a tutte le regioni del settore centrale tirrenico, con precipitazioni più intense e a carattere di rovescio o temporale previste sui settori costieri e occidentali di Toscana e Lazio, ma anche su entroterra Pontino e Appennino frusinate. Temperature in calo. Venti in rotazione da Sudest, moderati-tesi nell'entroterra, forti e rafficati lungo i settori costieri laziali. Mare mosso o molto mosso".