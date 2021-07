Meteo a Roma: arriva l'anticiclone africano, caldo e afa con punte di 36 gradi

Caldo e afa in arrivo a Roma. Come prevede il metereologo Stefano Ghisu di 3Bmeteo, sulla Capitale ci attende un weekend stabile grazie all'anticiclone africano, che andrà rafforzandosi sul Centro-Sud della Penisola, pilotando sulla regione masse d'aria calda ma anche molto umida. Pertanto la giornata di sabato sarà in prevalenza soleggiata, con il transito di velature sparse entro sera; clima molto caldo, con valori di temperatura massima prossimi ai 34-35°C in città, e punte di 36°C sui quadranti periferici orientali. Venti a regime di brezza a tratti moderati nel pomeriggio.

Meteo a Roma nel weekend

Seguirà una domenica stabile, ma caratterizzata dal transito di velature e nubi stratificate sparse o talora estese, che andranno ad offuscare i cieli nel corso del giorno. Clima che si manterrà molto caldo ma anche afoso nella notte; massime tra 33-35°C. Venti meridionali a tratti moderati.

Caldo e afa a Roma

Lunedì scenario simile, per una giornata tra sole e strati di passaggio con massime prossime ai 34-35°C. Ci attendono quindi giornate di caldo intenso, e serate su valori prossimi ai 29-30°C; prestare attenzione al disagio fisico recato dalle alte temperature, specie nelle ore centrali del giorno, in particolare per i soggetti più a rischio. Martedì probabile qualche nube in più e caldo leggermente attenuato.