Meteo a Roma e nel Lazio, allerta codice giallo: possibili piogge e temporali

Allerta meteo a Roma e nel Lazio dal pomeriggio di martedì 23 settembre e per le successive 36 ore. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso l’avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di martedì 22 settembre 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: il persistere di precipitazioni da sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Come si legge su 3Bmeteo: "A Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. rapido miglioramento dal pomeriggio con cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 22.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3406m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Meteo a Roma e nell'hinterland mercoledì 23 settembre 2020

Una circolazione ciclonica insiste su Toscana, Lazio e Umbria, rinnovando una giornata spiccatamente instabile tra nubi irregolari e temporanee aperture, con rovesci e temporali sparsi. I fenomeni saranno più probabili e frequenti sui settori toscani, umbri e dell'alto Lazio; su Umbria orientale e Lazio orientale possibili delle grandinate. Attenzione però alle forti piogge possibili sull'alta Toscana, con accumuli anche rilevanti associati a elevati rain-rate in poche ore: possibili temporanei disagi di natura idrogeologica, restate aggiornati quindi con gli Enti di Protezione Civile. Temperature in ulteriore lieve flessione, clima diurno in genere gradevole, più fresco nelle aree più colpite dal maltempo. Venti sino a moderati da Sudovest con mare poco mosso o mosso, specie sui settori toscani.