Caldo a Roma, il ritorno di Caronte: nuovo picco per i prossimi giorni

Il caldo a Roma non finisce. Fino almeno a domani, domenica 23 luglio, la protezione civile ha rinnovato il bollino rosso per l'allarme temperatura e le ondate di calore. Le previsioni per i prossimi giorni, comunque, prolungano l'agonia e Caronte raddoppia. Le temperature resteranno sopra la media stagionale.

"L'anticiclone subtropicale dominerà comunque lo scenario meteorologico nei prossimi giorni, con afa specie sulle coste romane, ma con una nuova veloce impennata sui 38-40°C tra 24 e 25 luglio, prima di un probabile ritorno verso valori più consoni per il periodo", spiegano gli esperti di 3BMeteo.

A Roma sono ancora attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi, "salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge nelle prossime ore".