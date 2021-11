Meteo a Roma: allerta codice giallo, possibili piogge e temporali

Possibili piogge e temporali a Roma e nel Lazio oggi pomeriggio. Lo rende noto il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile. Come già annunciato dagli esperti metereologi di 3Bmeteo, che prevedono una settimana di maltempo, "a seguito dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, si comunica che dal pomeriggio di lunedì 22 novembre 2021 e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali".

Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: Allerta gialla per criticità idrogeologica sulle Zone di Allerta: A (Bacini Costieri Nord), D (Bacini di Roma), F (Bacini Costieri Sud) per lunedì 22 novembre 2021 e Allerta gialla per criticità idrogeologica sulla Zona di Allerta: F (Bacini Costieri Sud) per martedì 23 novembre 2021.

Meteo a Roma 22 novembre 2021

Come si legge sul portale 3Bmeteo, "sulla città di Roma ci attende un lunedì debolmente perturbato con cieli coperti e piogge solo a tratti più diffuse o a carattere di rovescio; migliora martedì in termini di precipitazioni (meno diffuse) ma rimarranno molte nubi. Seguiranno comunque giornate instabili o perturbate. Temperature massime entro i 17-18°C, in temporanea diminuzione martedì e giovedì quando non si supereranno i 15°C".