Meteo a Roma: possibili piogge e temporali, allerta della protezione civile

Una piccola pausa mattutina, poi ancora nuvole. Non tendono a diminuire a Roma e nel Lazio le precipitazioni piovose. L'agenzia regionale di protezione civile della regione Lazio ha infatti diramato un avviso di allerta gialla con validità dal pomeriggio di oggi - 22 maggio 2023 - e per le successive 3-6 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale a evoluzione diurna, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Meteo a Roma 22 maggio 2023

Come prevedono gli esperti meteorologi di 3Bmeteo, "a Roma oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Ampie schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2981m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord-nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da nord-nordovest".