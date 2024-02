Meteo a Roma, le previsioni: da questa notte scatta l'allerta gialla

Pioggia, temporali, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Il maltempo arriva a Roma e dalla notte di giovedì 22 febbraio, scatterà l'allerta meteo con codice giallo. È quanto emerge dall'agenzia regionale di protezione civile del Lazio che ha emesso l'avvertimento per le prossime 24-36 ore.

Sul Lazio si prevedono quindi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Stando a quanto emerso dalle previsioni, per domani e per le successive 12-18 ore, si prevedono "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

Le previsioni di 3bMeteo

Come riporta il sito 3bmeteo.com, piogge e rovesci sono previsti per venerdì 23 febbraio, con alcuni fenomeni anche di carattere temporalesco. Le precipitazioni, che partiranno dalle province di Rieti e Viterbo, tenderanno ad estendersi alle province di Roma, Latina e Frosinone. Quelle più persistenti sono attese sulle zone a ridosso dell’Appennino con accumuli fino a 60-80mm. A Roma, sempre domani i cieli saranno molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C.