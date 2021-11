Meteo a Roma, prossima settimana all'insegna del maltempo: le previsioni

Sarà una settimana all'insegna del maltempo a Roma. Già da domani, lunedì 22 novembre, inizieranno una serie di precipitazioni che dureranno almeno fino a giovedì. Stando agli esperti di 3bMeteo, la perturbazione "associata riuscirà comunque ad interessare gran parte d'Italia ad inizio settimana determinando un lunedì piovoso sulle regioni centro-settentrionali, con nebbie finalmente in diradamento. Non potendo avanzare verso est la perturbazione stazionerà fino a metà settimana sulle regioni centro-meridionali, con effetti piuttosto smorzati dall'anticiclone in fase di rinforzo sul centro Europa".

Ecco nel dettaglio cosa accadrà nei primi giorni della settimana. Sulla città di Roma "ci attende una domenica caratterizzata da un graduale aumento delle nuvolosità, con prime piogge entro tarda sera. Seguirà un lunedì instabile con cieli coperti e piogge diffuse anche a carattere di rovescio o temporale; migliora martedì con nubi alternate a schiarite e qualche possibile fugace spunto piovoso pomeridiano. Nuovo probabile peggioramento da giovedì", spiegano da 3bMeteo.

Domani sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2346m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

A conferma dell'imminente arrivo del maltempo, anche una nota la Protezione Civile del Lazio: "Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla notte di oggi, domenica 21 novembre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali raffiche di vento".

Il Centro Funzionale Regionale "ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica su Bacini Costieri Nord e Bacini di Roma. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".