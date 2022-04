Meteo a Roma: allerta per pioggia e forti raffiche di vento

Forte vento, raffiche di burrasca e mareggiate lungo le coste ma anche pioggia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di giovedì 21 aprile 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: "venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte".

Inoltre dalla tarda mattinata di giovedì 21 aprile 2022 e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio.