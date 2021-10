Meteo a Roma, torna il maltempo: da giovedì possibili piogge e temporali

Maltempo a Roma e nel Lazio. Come informano gli esperti di 3Bmeteo, il graduale cedimento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo, sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili di origine Atlantica, favorirà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Lazio. Nello specifico, già durante la notte tra mercoledì e giovedì, si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità a partire dalla fascia costiera, in graduale estensione a tutto il territorio regionale.

Previsioni meteo 21 ottobre 2021

Peggioramento che entrerà nel vivo a partire dalla mattinata di giovedì, quando sono attese le prime precipitazioni lungo il litorale ed i settori prospicienti. Nel pomeriggio, su tutto il territorio regionale, sono attese piogge e rovesci che, localmente, potranno risultare di moderata intensità, anche sulla Capitale. In serata, complice l'allontanamento della perturbazione verso sud, si assisterà ad un graduale, seppur temporaneo, miglioramento del tempo con assenza di precipitazioni ed ampie schiarite alternate ad annuvolamenti

Perturbazioni venerdì e sabato

La fase perturbata proseguirà anche durante la giornata di venerdì e parte della giornata di sabato con nuove precipitazioni su gran parte della regione. Un miglioramento del tempo è atteso durante la giornata di domenica, quando il sole farà capolino tra le nubi. Temperature minime in aumento, massime pressoché stazionarie o in lieve calo. Ventilazione dapprima debole dai quadranti meridionali, poi in graduale rinforzo a partire dalla fascia costiera, con tendenza a disporsi da Libeccio. Il mare da mosso, diverrà molto mosso, con moto ondoso in ulteriore aumento tra giovedì sera e venerdì mattina.

Meteo a Roma

Nello specifico, sulla Capitale, dopo una giornata di mercoledì caratterizzata dalla presenza di cielo sereno o poco nuvoloso, sono attese precipitazioni sparse e a carattere di intermittenza tra giovedì e la prima parte di sabato. In particolare, sono attese precipitazioni di debole o al più moderata entità, pur a carattere irregolare e di intermittenza. Miglioramento atteso durante la giornata di domenica. Temperature minime in aumento, con valori compresi tra 14°C e 16°C, massime pressoché stazionarie con valori compresi tra 21°C e 23°C.