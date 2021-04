Meteo a Roma: dopo la grandine ancora maltempo, le previsioni per martedì 20 aprile

Non si arresta l'ondata di maltempo che si sta abbattendo su Roma ed il Lazio in questo mese di aprile. Dopo le impressionati immagini della grandinata che ha imbiancato tetti e strade di Roma dalla tarda mattinata di lunedì 19 aprile, ancora brutto tempo sui cieli dell'Urbe. Come prevedono da 3Bmeteo "Sulla città di Roma circolazione ciclonica con genesi di numerosi rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio che, stante la presenza di aria fredda in quota, sta favorendo anche la caduta di estese grandinate. Accumuli di oltre 35mm si registrano in centro. Forti rovesci e temporali anche su Agroromano e area dei Castelli".

"Rovesci e temporali proseguiranno ad intermittenza fino a stasera, attenuandosi definitivamente per la notte. La giornata di domani vedrà ancora spiccata variabilità tra sole e nubi irregolari, con qualche nuovo acquazzone possibile tra tardo pomeriggio e prima serata, anche se in genere meno intenso e duraturo rispetto ad oggi" - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - "il clima si manterrà abbastanza fresco per il periodo, con minime all'alba fino a 7-8°C in città, anche meno sulle aree rurali, mentre le massime non dovrebbero superare i 17-18°C. "

"Mercoledì giornata di pausa tra sole e qualche nube ma tempo in genere asciutto, mentre tra giovedì e venerdì è atteso il passaggio di una nuova perturbazione con piogge e rovesci intermittenti e calo delle temperature massime, anche sotto i 15-16°C. Per la stabilità assoluta e un clima più caldo bisognerà ancora attendere" - conclude Ferrara di 3bmeteo.com