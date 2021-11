Meteo a Roma: le previsioni per il weekend del 20 e 21 novembre 2021

Bel tempo sabato con possibili piogge a partire da domenica. E' quanto prevede su Roma il metereologo di 3Bmeteo Federico Brescia per sabato 20 e domenica 21 novembre. Dopo una prima parte del weekend in compagnia dell’alta pressione con qualche nebbia sulle pianure ecco che un nuovo peggioramento è pronto ad interessare il Lazio a partire da domenica per proseguire nella giornata di lunedì.

Le piogge risulteranno di moderata intensità, localmente potranno assumere carattere di rovescio e diventare abbondanti, in particolare sulle aree meridionali della regione. Come già detto i primi piovaschi si faranno vedere già da domenica in modo molto sparso, insistendo maggiormente solo nella giornata di lunedì insieme a venti tesi di Scirocco sulle coste. Un parziale e temporaneo miglioramento è atteso tra martedì e mercoledì. Temperature in leggero calo, in particolare lunedì nei valori massimi. Possibile una nuova fase di maltempo verso il fine settimana, da verificare.

Meteo a Roma 20 e 21 novembre 2021

Sulla capitale troviamo una prima parte del weekend in compagnia di foschie, banchi di nebbia e spazi soleggiati, ma da domenica è atteso un peggioramento. Piogge di moderata intensità bagneranno la città tra domenica sera e lunedì. Accumuli attesi tra 20 e 30mm. Migliora temporaneamente da mercoledì. Temperature in leggero calo da lunedì, massime generalmente comprese tra 15 e 18.

Meteo a Frosinine nel weekend

Su Frosinone troviamo una prima parte del weekend in compagnia di foschie, banchi di nebbia e spazi soleggiati, ma da domenica è atteso un peggioramento. Piogge di moderata intensità bagneranno la città tra domenica sera e lunedì. Accumuli attesi tra 25 e 35mm. Migliora temporaneamente da mercoledì. Temperature in leggero calo da lunedì, massime generalmente comprese tra 12 e 15.

Previsioni meteo a Latina

Su Latina troviamo una prima parte del weekend in compagnia di foschie, banchi di nebbia e spazi soleggiati, ma da domenica è atteso un peggioramento. Piogge di moderata intensità bagneranno la città tra domenica sera e lunedì. Accumuli attesi tra 20 e 30mm. Migliora temporaneamente da mercoledì. Temperature in leggero calo da lunedì, massime generalmente comprese tra 15 e 17.