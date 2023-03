Meteo a Roma e nel Lazio: allerta per piogge e temporali

Vigilia di primavera sotto la pioggia a Roma e nel Lazio. Lo rende noto il centro funzionale regionale della protezione civile. In particolare dalle prime ore di oggi - lunedì 20 marzo - e per le successive 18-24 ore si prevedono sul territorio regionale "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Per tale ragione è stato valutata una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zona di allerta. Zone di Allerta: B - Bacini Medio Tevere, C - Appennino di Rieti, E - Aniene, G - Bacino del Liri

Meteo a Roma 20-21 marzo 2023

Come spiegano gli esperti di 3Bmeteo, "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1961m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-sudest".