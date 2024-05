Meteo a Roma: piogge e temporali in arrivo

Pioggia e temporali a Roma e nel Lazio. La direzione emergenza, protezione civile e 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla serata di oggi - lunedì 20 maggio - e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.

Previsioni meteo Roma 21 maggio 2024

Come prevedono gli esperti di 3bmeteo, a Roma domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3235m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da ovest-nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da ovest.