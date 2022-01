Meteo a Roma, torna il freddo: temperature anche sotto lo zero fino a domenica

Prima la pioggia, poi il freddo con le colonnine di mercurio che si abbasseranno sensibilmente a partire da sabato prossimo. Queste le previsioni meteo dell'esperto di 3Bmeteo Stefano Ghisu da giovedì 20 gennaio a domenica prossima. Come spiega il metereologo "alta pressione che cede progressivamente il passo ad un cambio della circolazione, pertanto sul Lazio è previsto un giovedì instabile, complice la rotazione temporanea delle correnti nei medio-bassi strati che si disporranno da Ovest almeno in un prima fase, accompagnando quindi un rapido aumento delle nubi con piogge sparse e qualche isolato rovescio. Precipitazioni molto deboli e locali già dalla notte, a partire dai settori Occidentali della Regione; piogge a tratti tra il debole e moderato al mattino e nel pomeriggio, ad iniziare dal viterbese con estensione alle aree interne e al basso Lazio. Meglio entro sera, salvo residui piovaschi in esaurimento sulle interne e medio-basso Lazio".

Le previsioni per il weekend

Come spigano ancora da 3Bmeteo, "seguirà un venerdì variabile, con deboli precipitazioni nevose sulle aree appenniniche del reatino, a partire dai 900m, in calo a 600m; possibili brevi spunti piovosi sparsi nel pomeriggio, anche sul Lazio centro-meridionale. Secco affondo artico nel weekend, che sarà caratterizzato da sole prevalente sulla Regione, ma dal clima molto freddo specie tra notte e mattino; temperature minime diffusamente sotto lo 0°C, in particolare nell'entroterra e comparto appenninico, con gelate estese anche in pianura. Venti moderati-tesi da Nordest, specie sull'alto Lazio.

Meteo a Roma

Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì sulla città di Roma, con piogge a tratti, in prevalenza deboli o al più brevi precipitazioni moderate. Seguirà un miglioramento in serata, con tendenza a schiarite. Temperatura massima di 13°C, minima di 7°C. Venerdì variabile, tra sole e nubi sparse; possibili brevi spunti piovosi nel pomeriggio. Temperature in calo. Weekend stabile e con sole prevalente, ma clima molto freddo specie nella notte ed al mattino; temperature minime entro i 1/-1°C, con locali gelate specie sui settori periferici e sul comparto Est e Nord cittadino. Venti a tratti moderati da Nordest.

Meteo a Latina

Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì sulla città di Latina, con piogge a tratti, in prevalenza deboli o al più brevi precipitazioni moderate. Seguirà un miglioramento nel corso della sera. Temperatura massima di 13°C, minima di 7°C. Venerdì variabile, tra sole e nubi sparse; possibili brevi spunti piovosi nel pomeriggio. Temperature in calo. Weekend stabile e con sole prevalente, ma clima molto freddo specie nella notte ed al mattino; possibili locali gelate, con temperature minime entro i 1/-1°C. Venti a tratti moderati dai quadranti Nord.

Meteo a Frosinone

Tempo in peggioramento nella giornata di giovedì sulla città di Frosinone, con piogge a tratti, tra il debole e moderato, al mattino e nel pomeriggio. Seguirà un miglioramento nel corso della sera. Temperatura massima di 9°C, minima di 4°C. Venerdì variabile, tra sole e nubi sparse; possibili brevi spunti piovosi nel pomeriggio. Temperature in calo. Weekend stabile e con sole prevalente, ma clima molto freddo specie nella notte ed al mattino; diffuse gelate con temperature minime entro i 1/-2°C. Venti a tratti moderati dai quadranti Nord.

