Ancora maltempo su Roma, piogge e temporali giovedì 2 aprile

La pioggia che non ha dato tregua neanche al concertone del primo maggio, causando anche dei problemi agli impianti di amplificazione, continuerà ad imperversare sulla capitale anche nella giornata di domani.

A seguito dell'Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, dal mattino di giovedì 2 maggio 2024 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la regione, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Inoltre, è stato ricordato che persisterà l'allerta gialla per rischio idrogeologico del 30 aprile 2024.

Il meteo giovedì 2 maggio

Come riporta il sito 3bmeteo.com, a Roma ci saranno cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Ampie schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2191m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: vento.