Meteo Roma: allerta della protezione civile per temporali e venti forti. Le previsioni

Dicembre inizia come è finito, all'insegna del maltempo. Saranno 24 ore di intenso maltempo quelle che attendono la Capitale. "ll Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalle prime ore di domani giovedì 2 dicembre e per le successive 24-30 ore.

Si prevedono sul Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio e temporale, specie sui settori costieri sud e bacino del Liri. I fenomeni di rovescio saranno accompagnati da frequenti attività elettriche e forti raffiche di vento. Altresì, dalla tarda mattina di domani e per le successive 12 - 18 ore, si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Possibilità di forti mareggiate lungo le coste esposte.

Allerta arancione e gialla

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta arancione per criticità idrogeologica su bacini costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per criticità idrogeologica gialla su tutte le altre zone di allerta; criticità idraulica su Roma Aniene, costieri sud e bacino del Liri; allerta gialla per vento su tutto il Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Le previsioni

Federico Brescia di 3bmeteo.com spiega che "due fronti perturbati porteranno instabilità, con piogge, rovesci, temporali ed anche nevicate inizialmente a quote medio-alte. Il primo interesserà la regione tra giovedì e il primo mattino di venerdì con piogge e temporali anche forti. Possibili criticità tra le province di Frosinone e Latina. Quota neve tra i 1400-1600 mt in Appennino. Ampie schiarite ovunque nella giornata di venerdì".

Previsioni meteo per il weekend

Proiezione sul weekend. Spiega Brescia: "Il secondo passaggio perturbato è previsto tra sabato sera e domenica mattina con precipitazioni più sparse ma localmente abbondanti. Quota neve tra 1000 e 1200 mt, in calo lunedì. Temperature in ascesa giovedì, in calo nel weekend. Forte vento di Libeccio sulla costa, mareggiate.

In particolare su Roma è previsto un fine settimana dinamico con piogge abbondanti e possibili temporali nella giornata di giovedì. Accumuli previsti attorno ai 18-25 mm. Ampie schiarite attese venerdì con il sole che tornerà a splendere sulla città. Un nuovo peggioramento porterà però altre piogge e rovesci tra sabato pomeriggio-sera e domenica mattina. Temperature in ascesa giovedì comprese tra 11 e 15°C, in deciso calo nel weekend. Vento forte di Libeccio giovedì, mareggiate.