Meteo Roma: week end instabile con piogge e temporali

Le condizioni meteo sulla capitale per questo weekend e per l'inizio della prossima settimana saranno caratterizzate da una spiccata variabilità

Sul Lazio correnti più instabili e umide porteranno per tutto il weekend tempo variabile localmente instabile. Saranno giorni in compagnia di nubi irregolari e spazi assolati, con qualche pioggia o rovescio localizzato, anche a sfondo temporalesco, specie lungo le coste e sull’Agropontino dove i fenomeni saranno più probabili. Lunedì parte più attiva della perturbazione con piogge e rovesci, questa volta più diffusi tra la sera e la notte su martedì. Forti venti di Scirocco con raffiche fino a 50-60 km/h tra domenica e lunedì, mare molto mosso. Definitivo miglioramento atteso da giovedì. Temperature in generale calo.

Le previsioni meteo a Roma

Le condizioni meteo sulla capitale per questo weekend e per l’inizio della prossima settimana saranno caratterizzate da una spiccata variabilità, con tante nubi ma anche ampi spazi soleggiati. Non mancheranno delle brevi finestre di instabilità con delle piogge e temporali molto localizzati, in particolare sulle coste. Instabilità che si accentuerà nella notte tra lunedì e martedì a causa del passaggio della parte più attiva della perturbazione. Andrà decisamente meglio da giovedì. Temperature in calo con le massime comprese tra 23 e 24°C. Vento forte di Scirocco sul litorale, raffiche fino a 50-60 km/h tra domenica e lunedì.

previsioni meteo a cura di 3bmeteo.com