Meteo a Roma, weekend con la pioggia: le previsioni

Torna la pioggia a Roma. Per tutto il weekend è previsto maltempo sulla capitale. Già da domani, venerdì 2 dicembre, peggiora il tempo con nubi in progressivo aumento e prime piogge dal pomeriggio, a carattere di rovescio dalla tarda sera. Temperature massime di 14-15°C e minime di 6-7°C. Sabato giornata instabile, con rovesci anche intensi e a carattere temporalesco nel corso della notte.

Piogge sin verso metà mattino. Variabilità nel corso del giorno e nuove piogge diffuse dalla sera. Domenica tempo variabile con possibili tratti di pioggia, più probabili entro sera. Venti moderati-tesi da SE. È quanto sottlinea Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.

Secondo l'esperto, dunque, è in arrivo una "nuova ondata di maltempo in arrivo nel weekend sull'Italia, complice la formazione di un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, che porterà tra sabato e domenica piogge e rovesci diffusi".

Sul Lazio ci attende quindi un "fine settimana instabile, con nuvolosità in progressivo aumento e prime piogge già da venerdì pomeriggio a partire dai settori costieri centro-meridionali, in rapida estensione a tutta la Regione; dalla tarda sera/notte successiva precipitazioni in intensificazione a forti rovesci o temporali sul Pontino e sul territorio di Roma. - spiega Ghisu - Segue un sabato instabile, con piogge e rovesci diffusi anche piuttosto intensi nel corso della notte e al mattino, in estensione dal Lazio centrale sin verso il viterbese. Variabilità nel corso del giorno, quando non mancherà anche una pausa asciutta, ma seguirà un nuovo peggioramento in serata a partire dalle aree costiere, in estensione all'entroterra, con piogge diffuse e rovesci anche a carattere temporalesco più consistenti sul Lazio centro-meridionale. Venti moderati-tesi da S-SE, da NE sull'alto Lazio. Domenica ancora instabile nella notte, variabilità a seguire con possibilità per piovaschi sparsi, più probabili nel corso della sera. Venti a tratti moderati da S-SE. Quota neve sulle aree appenniniche inizialmente prossima i 1400-1600m, in rialzo entro domenica a 1700-1800m".