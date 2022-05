Ponte del 2 giugno, le previsioni meteo a Roma

Caldo in aumento con apice atteso nel weekend. Non ci sarà tregua a Roma per i prossimi giorni e la temperatura continuerà a salire. A dirlo sono le previsioni del meteorologo Manuel Mazzoleni, esperto di 3bMeteo.

"L'anticiclone nordafricano, nel ponte del 2 giugno, si impossesserà dell’Italia centro meridionale determinando tempo stabile e soleggiato, salvo nubi medio-alte di passaggio e soprattutto temperature ben oltre le medie del periodo. - spiega - L’afflusso di calde correnti dal Nord Africa si spingerà gradualmente verso Nord, determinando così una nuova precoce ondata di caldo africano con apice atteso nel fine settimana. Anche sul Lazio il tempo si manterrà stabile e asciutto almeno sino a domenica, eccezion fatta per temporanee velature o stratificazioni di passaggio. Dal punto di vista termico è atteso un progressivo aumento delle temperature con valori massimi che entro domenica toccheranno i 36/38°C nelle valli e pianure interne, sino a 29/30°C anche lungo le coste. Rischio notti tropicali con valori minimi oltre i 20°C. Calo termico poi la prossima settimana".

A Roma l'anticiclone in rinforzo nel corso dei prossimi giorni e in vista del ponte del 2 giugno, darà "tanto sole e cieli sereni o al più a tratti offuscati dal transito di innocue velature o stratificazioni. Caldo in ulteriore aumento con apice atteso nel weekend. Già il 2 giugno attesi picchi di 33/34°C mentre nel weekend si potrebbero toccare i 35/37°C", conclude.