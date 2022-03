Meteo a Roma, le previsioni per sabato 19 e domenica 20 marzo

Torna il maltempo a Roma nel fine settimana. Secondo gli esperti di 3bMeteo, già da venerdì 18 marzo, è attesa una giornata in prevalenza nuvoloso, "complice ancora il transito di umide e calde correnti di Scirocco, con cieli a tratti sporcati dal passaggio di nubi medio-alte talora compatte".

Tra sabato e domenica variabilità a tratti instabile, associata a locali spunti piovosi, a causa dell'ingresso di correnti più fredde di matrice balcanica. Nel dettaglio, sabato sono previsti "cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C". Domenica invece "nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 4 millimetri di pioggia".