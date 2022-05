Meteo: possibili piogge a Roma e provincia, le previsioni per mercoledì 18 maggio

Possibili piogge a Roma e provincia domani, mercoledì 18 maggio 2022. E' quanto previsto dall'esperto meteorologo di 3Bmeteo Stefano Ghiusu. In particolare sulla regione ci attende un mercoledì complessivamente variabile, caratterizzato da un mattino soleggiato su tutti i settori e da un pomeriggio più vivace con locale instabilità sul medio-basso Lazio.

Precipitazioni a carattere di locale rovescio o breve temporale a partire dalle aree pre-appenniniche del frusinate in successiva estensione alle pianure, con interessamento dei Lepini ed entro tardo pomeriggio più attenuate e isolate anche sulle coste del basso Lazio. Possibili isolati acquazzoni sui comuni ad est della provincia di Roma, con locali piovaschi non esclusi entro prima sera anche su Roma e agro romano.

Come prevedono ancora da 3Bmeteo, segue una fase stabile e soleggiata sulla regione, grazie al rinforzo ulteriore dell'alta pressione che garantirà almeno fino a domenica una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi in un contesto climatico estivo; caldo nelle ore pomeridiane con temperature massime che entro il weekend raggiungeranno punte di 30-32°C sulle pianure interne e nei fondovalle, mentre lungo la costa non supereremo i 26-28°C complici i venti a regime di brezza a tratti moderati.

Meteo a Roma 18 maggio 2022

Nel dettaglio sulla Capitale è previsto un mercoledì soleggiato fino a metà pomeriggio, seguirà un temporaneo aumento delle nubi con possibilità per occasionali e brevi piovaschi; tendenza a progressive aperture in serata. Fase stabile e soleggiata a seguire, con cieli sereni o poco nuvolosi almeno fino a domenica. Clima estivo con temperature massime sin verso i 29-30°C, e punte di 31°C sui quartieri est della città. Venti deboli o moderati dai quadranti Ovest.