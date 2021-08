Meteo a Roma e nel Lazio: possibili piogge e temporali, allerta della protezione civile

Possibili piogge e temporali a Roma ed in provincia. L'allerta diramata dal Dipartimento della Protezione Civile prevede sul parte della regione Lazio dalla tarda mattinata di mercoledì 18 agosto 2021 e per le successive 9-12 ore, "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, durante il corso del pomeriggio, specie sui settori interni ed appenninici". Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una "Allerta Gialla idrogeologica per temporali sulla zona di Allerta E (Aniene)".

Meteo a Roma 18 agosto 2021

In particolare sulla Capitale, come prevedono gli esperti di 3BMeteo: "A Roma oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4364m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: afa".