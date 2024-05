Meteo a Roma: le previsioni per il fine settimana

Bel tempo, ma variabile con rischio di piogge anche a carattere temporalesco. Come prevede l'esperto meteorologo Lorenzo Bardellino di 3bmeteo, l’anticiclone afro-mediterraneo cercherà nei prossimi giorni di guadagnare terreno verso nord risalendo lo Stivale, ma la sua espansione non sarà abbastanza decisa da impedire la permanenza di un flusso di correnti umide sudoccidentali, al cui interno scorreranno a intermittenza impulsi instabili diretti verso il Lazio.

Ce ne accorgeremo già a partire dalla giornata di sabato, quando le schiarite del mattino lasceranno posto a una certa variabilità pomeridiana sulle zone interne, con formazione di qualche rovescio in esaurimento in serata. Le temperature saranno comunque in aumento rispetto a venerdì e nel pomeriggio sono attese massime fino a 29°C a Roma, 28°C a Frosinone, 27°C a Latina e Viterbo.

Meteo a Roma domenica 19 maggio

Domenica dal Tirreno giungerà un fronte nuvoloso che sin dalle prime ore della giornata determinerà una certa instabilità sul Lazio, con annuvolamenti irregolari che daranno luogo a qualche pioggia o temporale sulle province di Frosinone e Latina, in trasferimento verso nord nel pomeriggio a quelle di Roma, Frosinone e Rieti, ma in generale esaurimento in serata. Le temperature perderanno alcuni gradi nei massimi, a causa della maggior nuvolosità, pur mantenendosi su valori generalmente superiori a 25°C.

Le previsioni per la prossima settimana

Nuovi fronti con traiettoria sudovest-nordest transiteranno sul Lazio nei primi giorni della prossima settimana, dando luogo a fasi a tratti instabili alternate a schiarite.