Meteo a Roma, piogge e temperature in calo per tutta la settimana. Le previsioni

Pioggia e calo termico su Roma. Da oggi cambia il clima in città, probabilmente per tutta la settimana, come spiegano gli esperti di 3bMeteo. Già da giovedì, infatti, è previsto un ulteriore peggioramento sia termico, sia per quanto concerne l'instabilità con possibilità di locali temporali.

Instabilità che sarà intervallata da momenti asciutti e assolati anche di lunga durata. Con ogni probabilità si andrà avanti con condizioni atmosferiche relativamente fresche e occasionalmente instabili anche per il medio-lungo termine.

Più nel dettaglio, l'alta pressione che nel corso delle ore andrà rapidamente calando, favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento con deboli piogge sparse. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. Venerdì e sabato il tempo sarà più o meno lo stesso, con il solo che si intervallerà a nuvole che potrebbero portare pioggia. E proprio nel week end è previsto un ulteriore calo termico.