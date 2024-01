Meteo a Roma: allerta gialla per vento forte e mareggiate

Pioggia e vento. Allarme maltepo a Roma e nel Lazio. L’agenzia regionale di protezione civile ha emesso una allerta gialla dalla serata di oggi - mercoledì 17 gennaio - e per le successive 24-30 ore. Si prevedono sul Lazio: venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte, con particolare riferimento ai settori appenninici.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Meteo a Roma

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 5millimetri di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2900m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da est-sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da sud-sudest. Allerte meteo previste: vento".