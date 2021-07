Meteo a Roma e nel Lazio, possibili piogge in arrivo: l'allerta della protezione civile

Arriva il brutto tempo a Roma e in parte del Lazio, tanto da far scattare l'allerta meteo. Il Centro Funzionale Regionale, infetti, noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso "di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di domani, venerdì 16 luglio 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori interni ed appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Il Centro Funzionale Regionale, si legge in una nota, "ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio esclusi Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture a adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Meteo a Roma 16 luglio 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3759m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest".