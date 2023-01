Meteo a Roma: allerta della protezione civile per piogge e temporali

Non solo vento e mareggiate ma anche pioggia e temporali. Nuovo avviso di allerta meteo della protezione civile che ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla sera/notte di, lunedì 16 gennaio 2023 e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutto il Lazio.

Meteo a Roma 17 gennaio 2023

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, a Roma domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. , sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1935m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da sud-sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da sudovest. Allerte meteo previste: pioggia.