Meteo a Roma: nubi in aumento e possibili piogge

Nubi in aumento e possibili piogge a Roma e nel Lazio. Dopo il weekend con temperature primaverili torna il maltempo sui cieli della Capitale e sul territorio regionale. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "una perturbazione atlantica raggiungerà il Lazio nel corso della giornata di martedì, dando luogo ad un peggioramento del tempo con il ritorno di piogge e rovesci dal pomeriggio, anche temporaleschi sulle zone interne. Sarà anche l’occasione per qualche nevicata sull’Appennino, di debole intensità e a quote superiori a 1700m".

Meteo 14 marzo 2023

Già dalla mattinata di mercoledì il fronte si allontanerà verso Levante e il tempo tornerà a migliorare con ampi spazi soleggiati, pur con un po’ di variabilità sulle zone interne. Successivamente l’insediamento dell’anticiclone in espansione dall’Europa occidentale determinerà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate, almeno fino a sabato, fresche di notte e al primo mattino, più miti di giorno con temperature massime che raggiungeranno i 16/18°C. Possibile incremento della nuvolosità domenica.

Nubi e pioggia a Roma

Nello specificioa Roma, martedì inizio giornata soleggiato ma con nubi in aumento dal tardo mattino e qualche pioggia dal pomeriggio, in prevalenza debole e in esaurimento in serata. Caleranno le temperature massime, previste non oltre i 17°C. Da mercoledì e almeno fino a sabato il rinforzo dell’anticiclone favorirà una sequenza di giornate stabili e in prevalenza soleggiate, fresche di notte e al primo mattino con temperature minime intorno a 5/7°C, miti di giorno con massime sui 17/18°C. Domenica possibile aumento della nuvolosità, probabilmente senza fenomeni associati.