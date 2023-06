Meteo a Roma: ancora maltempo, previste piogge e temporali

Un copione che si ripete. Prima il sole, poi i nuvoloni neri accompagnati da violenti nubifragi. Ancora maltempo a Roma e nel Lazio dove prosegue l'allerta. Come scrivono dal sito del comune di Roma a seguito dell'allertamento del sistema di protezione civile regionale, si comunica che "dal primo mattino di mercoledì 14 giugno 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento".

Il centro funzionale regionale ha valutato una allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone. "Si fa presente che è ancora in corso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse del 12 giugno 2023 con la quale si comunicava che dal pomeriggio di lunedì 12 giugno 2023 e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di martedì 13 giugno 2023 e per le successive 6-9 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati moderati".