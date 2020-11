Meteo a Roma e nel Lazio: allerta della protezione civile, possibili piogge e temporali

Pioggia e cieli nuvolosi a Roma e nel Lazio. Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni metereologiche avverse con indicazione che dalla tarda mattinata di sabato 14 novembre 2020, e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori meridionali e costieri.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Bacini Costieri Sud. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

Come scrive 3Bmeteo: "A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 1.7mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18.8°C, la minima di 14.2°C, lo zero termico si attesterà a 2699m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Meteo a Roma domenica 15 novembre 2020

Per quanto concerne domenica, come prevede sempre 3BMeteo: "A Roma domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2613m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente".