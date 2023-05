Meteo a Roma: allerta per piogge e temporali

Sabato di maltempo a Roma e nel Lazio. Dopo la tregua e il sole di venerdì il sistema di protezione civile regionale ha diramato una allerta codice giallo. In particolare dal mattino di sabato 13 maggio 2023 per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da sparse a puntualmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale.

Meteo a Roma 13 maggio 2023

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo, "a Roma domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2582m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud-sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da sudest".