Meteo per Ferragosto a Roma, le previsioni del tempo dal 13 al 15 agosto

Sabato piogge sparse. Domenica e Ferragosto, invece, all'insegna del bel tempo ma non del caldo afoso. Dal 13 al 15 agosto, il tempo sul Roma - stando alle previsioni meteo - regalerà un week end piacevole a turisti e romani. Correnti orientali, infatti, stanno continuando ad affluire verso la penisola Balcanica e hanno dato origine ad un vortice temporalesco nel cuore dell'estate, in spostamento verso l'Adriatico tra oggi e sabato.

"Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di impulsi temporaleschi che scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche temporaleschi, violenti e accompagnati da locali grandinate e nubifragi. - spiegano gli esperti di 3bMeteo - Da sabato si registrerà una instabilità in aumento su basso Lazio, basse Marche e Abruzzo, in estensione a gran parte del Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, in sconfinamento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e grandinate".

Nel dettaglio, a Roma, sabato 13 agosto sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Rasserena in serata. "Non sono escluse manifestazioni temporalesche intense in particolare sui settori costieri e sul Pontino, per il resto le precipitazioni risulteranno distribuite in modo assai irregolare. Temperature in calo, deciso sul Lazio, con clima decisamente più gradevole e caldo contenuto. Venti fino a moderati in prevalenza dai quadranti settentrionali. Mare da poco mosso a localmente mosso", spiegano.

Domenica e a Ferragosto, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. "Atteso clima diurno caldo, ma senza particolari eccessi con massime in genere sui 30-32°C. Clima invece frizzante all'alba, complice un deciso calo dei valori minimi. Ventilazione a regime di brezza con rinforzi pomeridiani da Ovest. Mare da poco mosso a localmente mosso".