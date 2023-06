Meteo a Roma: ancora piogge sulla Capitale. La Regione ai sindaci: "Necessaria costante manutenzione"

Una allerta meteo, con raccomandazioni ai sindaci e alle prefetture al fine di garantire una necessaria e costante manutenzione delle opere di regimentazione idraulica. Ancora maltempo a Roma e nel Lazio dove il pericolo di nubifragi, nonostante l'imminente arrivo dell'estate, non accenna a diminuire. Proprio tal proposito la Regione Lazio ha diramato una nota nella quale informa sulle possibili strategie da adottare per evitare il ripersi di allagamenti e danni da maltempo.

Lettera della Regione a sindaci e prefetture

"Preso atto che l’attuale periodo è caratterizzato da una significativa instabilità meteorologica che si manifesta con precipitazioni particolarmente intense, di tipo

puntuale e localizzato, determinando fenomeni di allagamenti e smottamenti - scrive la Regione Lazio in una nota stampa - l’Agenzia Regionale della Protezione civile Lazio ha inviato una nota ai Sindaci e alle Prefetture del Lazio. In questo senso, nella nota inviata, si raccomanda la costante manutenzione delle opere di regimazione idraulica, la verifica di sottopassi, la bonifica di cunette e degli alvei minori, così da poter prevenire conseguenze ancor più gravi di quelle che, fisiologicamente, possano attendersi".

Allerta codice giallo 12 e 13 giugno 2023

Manutenzione, ma anche informazione: "Sarà poi fondamentale - scrivono ancora dalla Regione Lazio - garantire una costante informazione alla popolazione affinché vi sia la generale consapevolezza dei comportamenti di autoprotezione legati a fenomeni alluvionali. Intanto l’Agenzia Regionale della protezione civile Lazio ha diramato l’allerta gialla per rovesci temporaleschi con validità dal pomeriggio di oggi, 12/06/2023 e per le successive 3-6 ore e dalla tarda mattinata di domani, 13/06/2023 e per le successive 6-9 ore. Il permanere di tale instabilità è previsto fino alle prime ore della giornata di giovedì".

Meteo a Roma 13 giugno 2023

Come spiegano gli esperti meteorologi di 3Bmeteo, a Roma domani "nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3385m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da sud, al pomeriggio moderati e proverranno da sud".