Meteo a Roma e nel Lazio, caldo agli sgoccioli: da domenica torna la pioggia

Il caldo che ha accompagnato questa prima parte di ottobre sta per lasciare spazio alla pioggia. Questa prima parte di autunno dal clima prettamente estivo è agli sgoccioli, "con le correnti atlantiche che raggiungeranno gradualmente il Centro-Nord della Penisola a partire dal weekend", come spiega Stefano Ghisu meteorologo di 3bmeteo.com.

Secondo l'esperto, sulle province laziali fino alla giornata di sabato, le condizioni meteo "si manterranno stabili e in prevalenza soleggiate, salvo per foschie e banchi di nebbia/nubi basse al primo mattino nell'entroterra di alcune zone della regione". Temperature ancora al di sopra la media, su valori tardo estivi. Massime sin verso i 27-29°C in pianura.

"Da domenica assisteremo ad un repentino cambio di scenario, per il transito di fresche ed umide correnti di matrice atlantica. - continua Ghisu - Pertanto sulla regione si prevede un 15 ottobre caratterizzato da un graduale aumento della nuvolosità con prime locali piogge a partire dal viterbese in estensione a romano ed entro sera non escluse anche sul territorio di Latina e Frosinone. Temperature in graduale calo, con massime che non supereranno i 24-26°C in pianura. Venti in rinforzo dai quadranti S-SE.

"Inizio settimana dal clima più autunnale, con buona probabilità caratterizzato dal transito di nuove perturbazioni atlantiche, le quali accompagneranno piogge a tratti e qualche temporale a partire dai settori costieri, in estensione all'entroterra", conclude l'esperto.