Meteo a Roma: le previsioni per il weekend

Che tempo farà a Roma questa settimana? Secondo l'esperto meteorologo di 3Bmeteo Francesco Del Francia, dopo le rapide piogge che interesseranno una parte del Lazio tra la notte e il primo mattino del 12 gennaio, noteremo un prosieguo di giovedì 12 ben assolato su tutte le province. Venerdì 13 nubi alte, poi frastagliate, interesseranno la regione con rade pioviggini sul pontino; foschie a valle al primo mattino con banchi di nebbia tra Frosinone e la Piana del Liri.

Meteo a Roma per il weekend

Sabato 14 tempo asciutto ma con nebbie, riduzioni di visibilità e nubi basse ben presenti specie nelle vallate; attenzione quindi alla vallate viterbesi, alla piana reatina, all'Agro romano e in particolar modo tra Frosinone e Cassino. Durante il 15 gennaio il tempo inizierà a cambiare a causa di umide correnti che determineranno le prime deboli piogge/pioviggini sparse (specie sulle province di Viterbo, Roma e Rieti). Lunedì 16 le piogge dovrebbero risultare un po' più organizzate e diffuse, colpendo anche le province di Latina e Frosinone.

Infine, una linea di tendenza da prendere con le pinze, ma che potrebbe risultare un'ottima notizia per le aree appenniniche: tra 17 e 19 gennaio è previsto il progressivo arrivo di aria più fredda da Nord che potrebbe apportare -finalmente- un buon incremento del manto nevoso in appennino sino a quote di medio-bassa montagna o localmente di alta collina. Dato l'ampio scarto temporale che ancora ci separa, vi consigliamo di restare aggiornati.