Meteo a Roma e nel Lazio: allerta della protezione civile, possibili piogge e temporali nel pomeriggio

Allerta meteo a Roma e nel Lazio oggi, mercoledì 10 novembre. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 10 novembre 2021 e per le prossime 12 ore, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori costieri. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma e Bacino del Liri".

Meteo a Roma 10 novembre 2021

Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo: "Su Roma noteremo un mercoledì inizialmente stabile tra sole e nubi sparse, ma con nuvolosità in progressivo incremento entro pomeriggio, associata a piogge e possibili brevi rovesci nel corso della sera. Seguirà un giovedì con nubi irregolari e piogge intermittenti in prevalenza deboli. Scenario moderatamente instabile anche nel weekend con piogge a tratti, anche a carattere di rovescio. Nuova settimana con probabile calo termico".