Meteo a Roma e nel Lazio: ancora pioggia e maltempo, nuova allerta della Protezione Civile

Ancora pioggia a Roma e nel Lazio. Prosegue dunque l'ondata di maltempo che dallo scorsa domenica sta creando difficoltà e disagi nella Capitale e nel territorio regionale. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di martedì 9 marzo 2021, e per le successive 12-18 ore si prevedono sul Lazio: "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale".

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato "la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud e Bacino del Liri; allerta gialla per criticità idraulica su Appennino di Rieti e Bacini Costieri Sud".

Meteo a Roma il 9 e 10 marzo 2021

Come scrivono da 3Bmeteo, "a Roma domani (mercoledì 10 marzo ndr) cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1517m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Allerte meteo previste: vento".

Per quanto concerne la giornata di oggi, 9 marzo "su Roma - prevedono ancora da 3BMeteo - è atteso un martedì di maltempo con piogge diffuse e persistenti specie fra la notte ed il mattino quando potranno assumere carattere di forte rovescio e temporale. Fenomeni in graduale esaurimento nel pomeriggio. Temperature massime in calo. A seguire, mercoledì e giovedì soleggiati con temperature in ripresa nelle massime ed in lieve calo nelle minime. Venerdì nuovo aumento della nuvolosità".