Meteo, a Roma allerta per il vento forte. Neve a quote collinari

Domenica di maltempo sul Lazio. Su Roma dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio è scesa una pioggia leggera ma continua. Precipitazioni in più zone della città, attese e arrivate insieme all'abbassamento delle temperature. Calo delle temperature che ha portato in provincia e nelle altre province del Lazio la neve. Nevica nel reatino, un'abbondante nevicata ha interessato anche il nord della Ciociaria, con Fiuggi completamente imbiancata. In provincia di Roma neve sopra i 500 metri, in località come Capranica, San Vito Romano e le cime più alte dei Castelli.

Il maltempo proseguirà anche domani sull'intera regione. Spiega la Regione Lazio in un bollettino: "Dalla serata di oggi, domenica 9 gennaio 2022, e per le successive 24-36 ore, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Forti mareggiate lungo le coste esposte". Un allerta che si aggiunge a quella ancora valida fino alle 12 di domani per "evicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati".

In forza di tale bollettino "il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio; Allerta gialla per neve su appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del sistema di Protezione Civile regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".

Secondo i metereologi di 3bmeteo.com "a Roma domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1098m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio forti e proverranno da Nord".